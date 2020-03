(ANSA) – CAMPOBASSO, 29 FEB – Da oggi Oreste Florenzano, 50 anni di Napoli, è il nuovo direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem). Laureato in Giurisprudenza, abilitato alla professione di avvocato, proviene da Benevento dove ha ricoperto l’incarico di direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera ‘San Pio’. Il manager questa mattina ha nominato Direttore sanitario dell’Asrem, in via provvisoria e per un periodo di 60 giorni, Maria Virginia Scafarto, già Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria.

Il provvedimento “fino all’insediamento del nuovo Direttore sanitario” in relazione a quanto previsto da una delibera della Giunta regionale con la quale sono state avviate le procedure per la formazione degli elenchi di idonei dai quali attingere per la nomina di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario dell’Asrem. (ANSA).



