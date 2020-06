(ANSA) – POZZILLI, 14 GIU – Il direttore della Serioplast di Pozzilli (Isernia) ha chiuso lo stabilimento in segno di lutto per la morte di un operaio provocata da un incidente sul lavoro.

Domenico D’Amico, 23enne di Bojano (Campobasso), è deceduto ieri sera durante il suo turno di lavoro, ma la dinamica ancora non è stata chiarita dai carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi. Domani tutti i lavoratori dell’azienda, che produce imballaggi di plastica, si riuniranno in assemblea. “Una vita spezzata – scrive in una nota il Sindacato di Operai Autorganizzati – e l’ipocrisia della sicurezza sul lavoro, intanto muore un giovane in una fabbrica di Pozzilli per produrre plastica. Stessa storia e solita ipocrisia”. (ANSA).



