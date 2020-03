(ANSA) – CAMPOBASSO, 10 MAR – L’uomo di 51 anni morto questa notte all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso non aveva contratto il Coronavirus. È l’esito del tampone eseguito dai sanitari della nosocomio regionale Centro Hub per il Covid-19.

Il decesso è da ricondurre ad altre cause. Si apprende da fonti dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem).



