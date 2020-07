(ANSA) – POZZILLI, 23 LUG – Ha sei ‘zampe’, a prima vista ricorda un insetto, ma un’occhiata approfondita rivela che ogni zampa è dotata di una ruota, cosa che permette alla macchina di combinare diversi tipi di movimento. Le ruote permetteranno di percorrere velocemente pavimenti o vialetti, mentre le zampe potranno entrare in azione per superare ostacoli o salire e scendere scale. Avrà, inoltre, una forte autonomia.

È il robot che sta nascendo grazie ad un progetto del Laboratorio di Biomeccatronica del Neuromed di Pozzilli in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria, a Cosenza, e l’Istituto Politecnico nazionale di Queretaro, in Messico che punta a realizzare un robot completamente autonomo, capace di muoversi in ambienti diversi con funzioni di guida e sorveglianza all’interno delle strutture sanitarie. (ANSA).



