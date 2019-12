(ANSA) – CAPRACOTTA (ISERNIA), 30 DIC – Trenta centimetri di neve e temperatura sotto lo zero a Capracotta (Isernia).

L’annunciata perturbazione è arrivata in tutta la provincia di Isernia facendo registrare la prima significativa nevicata in Alto Molise, freddo intenso e vento negli altri centri. Le strade sono tutte praticabili con dispositivi antineve, qualche problema alla viabilità a causa del ghiaccio: un mezzo pesante è finito fuori strada a Frosolone ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La Polizia Stradale raccomanda massima prudenza. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram