(ANSA) – ISERNIA, 1 APR – L’ultimo dei tre giorni “della vecchia”, secondo tradizione, temperature in picchiata e neve in tutto l’Alto Molise fino a quote collinari nell’isernino. Otto gradi sotto lo zero a Pescopennataro, Capracotta e Agnone dove la coltre bianca, di circa 5 centimetri, è diventata ghiaccio.

Tutte le strade extraurbane e le statali sono praticabili, la Polizia Stradale ricorda di mettersi in viaggio solo per reale necessità, molti sono stati i controlli e le multe per violazioni alle disposizioni del Dpcm in emergenza coronavirus.



