(ANSA) – CAMPOBASSO, 30 DIC – Il presidente della Giunta regionale, Donato Toma, con proprio decreto, ha nominato il nuovo Consiglio dei molisani nel mondo. La speciale consulta, disciplinata dalla legge regionale, da tempo non vedeva rinnovate le sue cariche. Avrà il compito di suggerire proposte alla Giunta regionale, promuovere studi e iniziative inerenti al fenomeno dell’immigrazione molisana, formulare proposte per iniziative culturali, promozionali e professionali a favore dei corregionali all’estero. Soddisfazione è stata espressa dal vice presidente della Giunta e assessore ai molisani nel mondo, Vincenzo Cotugno.”Il decreto – ha commentato – ridà impulso al Consiglio dei molisani nel mondo, il legame con i nostri corregionali non è mai stato spezzato e la nostra volontà è quella di rinsaldarlo nel prossimo futuro, affinché i nostri corregionali all’estero possano partecipare attivamente all’organizzazione di eventi ed alla promozione della nostra cultura”.L’insediamento del nuovo Consiglio ci sarà in primavera. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram