(ANSA) – CAMPOBASSO, 3 GEN – Sei consiglieri su nove dell’Ordine dei giornalisti del Molise – Domenico Bertoni, Giovanni Cannarsa, Annamaria Di Matteo, Sergio Di Vincenzo, Antonio Lupo e Alfonso Sticca – si sono dimessi. “Una decisione sofferta – spiegano in una nota – ma ormai inevitabile, non condividendo l’operato della presidente Giuseppina Petta”. Lamentano “la mancata collegialità delle scelte assunte, alcune delle quali a noi persino sconosciute, che potrebbero esporre l’Ente a procedimenti giudiziari di cui non si condivide assolutamente la motivazione. Giacché questi nostri rilievi sino ad oggi sono stati inutili, nonostante atti gravi e importanti (dimissioni del vicepresidente a febbraio e a novembre del tesoriere), è solo nell’interesse dei colleghi che abbiamo rimesso il mandato”. Le dimissioni sono state formalizzate ieri sera all’Ordine dei Giornalisti del Molise, al Consiglio nazionale dell’Ordine, alla Procura Generale di Campobasso e al Ministero della Giustizia.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram