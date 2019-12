(ANSA) – PESCARA, 28 DIC – Il tragico evento di Castel di Sangro (L’Aquila), dove un’orsa è stata investita da un automobilista e uccisa, è una perdita incalcolabile per il futuro della specie in Appennino: a sostenerlo è il Wwf secondo il quale nella zona sono indispensabili il rispetto dei limiti di velocità e un intervento straordinario di messa in sicurezza del territorio da parte di Regioni, ANAS e Ministero dei Trasporti.”Una giovane femmina con un cucciolo, in una zona periferica dell’areale, rappresentava una speranza concreta per l’espansione in nuovi territori – afferma Dante Caserta, vicepresidente del WWF Italia -. Facciamo un appello accorato a tutte le persone di buona volontà: in tutta l’area di presenza attuale o potenziale dell’orso (quindi in tutto l’Abruzzo montano e le zone limitrofe di Lazio e Molise) è fondamentale che i guidatori rispettino i limiti di velocità, in particolare nelle ore serali e notturne. Il futuro dell’orso bruno marsicano è appeso a un filo e dipende anche da ciascuno di noi”.



