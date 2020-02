(ANSA) – BRESCIA, 8 FEB – “Quando la Banca Popolare di Bari ha acquisito Tercas sulla base di una propria autonoma scelta imprenditoriale, come già precisato dalla Banca d’Italia, la Vigilanza ha autorizzato l’operazione nell’esercizio di funzioni istituzionali di supervisione e nel pieno rispetto del relativo quadro normativo”. E’ quanto puntualizza il governatore Ignazio Visco intervenendo all’Assiom Forex. “Come chiarito da informazioni dettagliate rese note da noi sul sito della Banca d’Italia – spiega – le operazioni in discorso, note come credito di ultima istanza, sono effettuate nel pieno, assoluto, rispetto delle stringenti regole dell’Eurosistema e rappresentano funzioni essenziali di ogni banca centrale. Si tratta di uno strumento di doveroso intervento a favore di banche con tensioni di liquidità, ma non insolventi. Nel caso di specie – sottolinea il governatore – queste garanzie sono state trasferite a BPB, che ha fornito il finanziamento verso Tercas senza alcun aggravio in termini di rischio”.



