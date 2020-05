(ANSA) – CAMPOBASSO, 3 MAG – Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha nominato i componenti l’Esecutivo. Sono gli stessi, ad eccezione dell’esterno Luigi Mazzuto in quota Lega, rimasti in carica fino allo scorso 16 aprile, giorno in cui il governatore con proprio decreto revocò le cariche a seguito delle loro dimissioni. L’unico a non rassegnarle fu Mazzuto. Il Governo regionale è così composto: Vincenzo Cotugno (Orgoglio Molise) anche nel ruolo di vicepresidente, Vincenzo Niro (Popolari), Nicola Cavaliere (Fi) e Roberto Di Baggio (Fi).

Confermato l’esterno Maurizio Tiberio nominato assessore lo scorso 20 aprile. Le deleghe verranno assegnate nei prossimi giorni. (ANSA).



