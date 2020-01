(ANSA) – TERMOLI (CAMPOBASSO), 9 GEN – Le reliquie di San Timoteo in Vaticano a Roma con un pellegrinaggio curato dalla Diocesi di Termoli-Larino. Il programma dell’evento prevede la partenza del corpo del Santo il 17 gennaio, alle 10.30, alla volta di Roma, dopo un momento di preghiera del Vescovo Gianfranco De Luca in Cattedrale. Nel pomeriggio, alle 15.30, la comunità monastica accoglierà l’urna fuori le mura della Basilica di San Paolo dove resterà fino al 25 gennaio, sull’altare della Confessione, per l’intero ottavario di preghiera per l’Unità dei cristiani. Il 22 gennaio è previsto il pellegrinaggio diocesano dei fedeli di Termoli a Roma sulla tomba di Pietro. Alle 9.30 nell’aula Paolo VI la delegazione religiosa di Termoli con i partecipanti prenderanno parte all’udienza generale di Papa Francesco, alle 12.30 nella Basilica di San Pietro si svolgerà la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Termoli De Luca. Nel pomeriggio sarà possibile venerare il corpo di San Timoteo esposto fuori la Basilica di San Paolo.



