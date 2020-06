(ANSA) – ROMA, 04 GIU – RIONERO SANNITICO (ISERNIA) – “Greci, spagnoli e austriaci non ci vogliono? Venite in vacanza qui in Molise, questa regione ha tutto: mare e montagne”. Lo ha detto il senatore Matteo Salvini a margine della visita in una comunità di recupero di Rionero Sannitico (Isernia), da dove ha iniziato il suo ‘Tour per l’Italia’. “Sono contento – ha detto ancora – che la prima tappa della mia riapertura sia qua a Rionero Sannitico, centro con 1000 abitanti. Qualche giornalista a Roma mi ha detto che ci vai a fare? Guardate che spettacolo e cambiate idea, venite qua per qualche giorno invece di andare su qualche isola greca penso ne possa valer la pena”. (ANSA).



