(ANSA) – SAN PIETRO AVELLANA, 04 MAG – A San Pietro Avellana nasce il ‘negozio online’ del paese. Un’iniziativa che prevede incentivi allo sviluppo del commercio elettronico. È in via di realizzazione una piattaforma web che metterà in rete tutte le attività commerciali che vendono prodotti tipici, con la creazione di un unico brand e un sito web integrato ad attività di comunicazione. Il Comune dell’Alto Molise vuole dare un esempio concreto di ripartenza, ponendosi in prima linea nella ricerca di soluzioni. “Molte aziende turistiche e ricettive d’Italia hanno consegnato simbolicamente le chiavi ai sindaci dei loro comuni per raccontare il dramma economico che si sta vivendo e chiedere che si facciano portavoce presso le istituzioni a più alto livello – dice il sindaco Francesco Lombardi – I Comuni sono il primo ente di riferimento per i cittadini. Non possono essere solo un megafono, ma provare a dare soluzioni”. Di qui il piano di sostegno alla piccola e media impresa del Comune “nella consapevolezza che bisogna trovare il modo migliore per convivere con il Covid 19, tutelando la salute delle persone”. (ANSA).



