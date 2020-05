(ANSA) – CAMPOBASSO, 29 MAG – L’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso si è dotato di una nuova attrezzatura di diagnostica per immagini. Oggi la presentazione del nuovo Tomografo a risonanza magnetica in grado di rappresentare in maniera dettagliata gli organi interni sotto forma di sezioni in maniera non invasiva. Un nuovo passo, dunque, per colmare il gap tecnologico. Ora l’auspicio è che si possa anche colmare quello relativo alla disponibilità di personale medico che negli ultimi mesi ha ‘snobbato’ il Molise, nonostante i concorsi banditi dall’Azienda sanitaria regionale. (ANSA).



