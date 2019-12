(ANSA) – CAMPOBASSO, 18 DIC – Sulla questione relativa al Presidente di Regione e Commissario ad Acta per la sanità, “la posizione delle Regioni espressa oggi, su mia proposta, è quella della raccomandazione” al Governo e “andrà ad integrarsi con la scheda che prevede entro 180 giorni la procedura di revisione della nomina dei Commissari”. Lo ha detto il Governatore del Molise, Donato Toma, a margine della Conferenza delle Regioni sul testo del Patto per la Salute.

“Non ho ritenuto di condizionare la mia intesa – ha spiegato – alla posizione già assunta dalla Conferenza ad agosto 2018 che invitava il Governo a far coincidere le due figure, poi intervenne la modifica legislativa che stabilì l’incompatibilità e recentemente – ha concluso – la sentenza della Consulta che ha rimosso quella norma”. (ANSA).



