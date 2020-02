(ANSA) – CAMPOBASSO, 27 FEB – Il sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente è il nuovo presidente Ali Molise, Autonomie Locali Italiane. A eleggerlo all’unanimità durante il Congresso regionale di Ali amministratori locali ed esponenti del mondo politico regionale. Il congresso si è tenuto a Campobasso nella sala Consiliare del Comune. “Sono onorato di questa elezione – ha detto Valente – Metterò tutto il mio impegno e la mia disponibilità affinché Ali anche in Molise possa crescere e sia punto di riferimento per gli amministratori locali, per fare rete, per fare e farlo in modo gentile come dice il nostro manifesto. Mai come in questo periodo ce n’è bisogno”. “Siamo molto soddisfatti di aver costruito una rete di amministratori locali che si muovono nell’ottica del riformismo – ha commentato Micaela Fanelli, consigliere regionale molisana, nell’intervento al Congresso – Ora nella nostra regione abbiamo bisogno di ragionare sulle infrastrutture, per questo abbiamo invitato il sottosegretario alle Infrastrutture Salvatore Margiotta”.



