(ANSA) – CAMPOBASSO, 19 GIU – San Giovanni in Galdo (Campobasso) regala vacanze a chi vuole scoprire la regione che il New York Times ha inserito tra le 52 mete del mondo da visitare quest’anno. Con il progetto ‘Regalati il Molise’, ideato e promosso dall’associazione ‘Amici del Morrutto’ e dall’amministrazione comunale, durante tutta l’estate 2020 verranno offerti 40 soggiorni di una settimana ciascuno, nelle case del suggestivo borgo antico del paese. “Una vera e propria vacanza – dicono gli organizzatori – a costo zero con una finalità ben precisa: ridare vita ai piccoli e sconosciuti centri del Molise e farli scoprire a visitatori italiani e stranieri proprio nell’anno zero del turismo mondiale nel quale, a causa dell’emergenza sanitaria, tutti gli schemi tradizionali delle vacanze, legati soprattutto alle grandi mete, sono saltati”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram