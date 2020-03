(ANSA) – TERMOLI (CAMPOBASSO), 29 MAR – Termoli città cardioprotetta. E’ il progetto dell’associazione Il Mosaico che, nella piazza adiacente la Chiesa di Difesa Grande, ha inaugurato un Totem con un defibrillatore semi-automatico. L’iniziativa è stata realizzata con i fondi del 5 per mille. Alla cerimonia hanno preso parte il primario del Pronto soccorso dell’ospedale ‘San Timoteo’ Nicola Rocchia, il sindaco Francesco Roberti, l’assessore alle Politiche sociali Silvana Ciciola. “Questo strumento è a disposizione della collettività – dichiara Enrico Miele, presidente de Il Mosaico – Replicheremo questa iniziativa in altri quartieri per creare un rete affinché Termoli sia una città cardioprotetta. Organizzeremo anche un corso di formazione con gli operatori della zona affinché venga spiegato loro il corretto utilizzo. La parrocchia sarà sentinella e custode.

Confidiamo nel buonsenso della cittadinanza, anche se ci sarà una videosorveglianza”.(ANSA).



