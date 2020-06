(ANSA) – TERMOLI (CAMPOBASSO), 10 GIU – Spiagge libere a Termoli sicure con il servizio di salvamento affidato con bando pubblico dal Comune di Termoli. L’attività sarà svolta dalla società “Lifeguard Srls” di Pescara. L’iniziativa dell’Amministrazione municipale rientra nell’ambito di un progetto più ampio che coinvolgerà anche le postazioni private nelle quali, già da anni, sono impiegati assistenti ai bagnanti della stessa società pescarese. “Se dovesse verificarsi un’operazione di salvataggio in mare, i guardiaspiaggia delle zone di arenile libero si coadiuveranno con le postazioni degli stabilimenti balneari – spiega il sindaco di Termoli Francesco Roberti – per velocizzare e portare a termine nel migliore dei modi le operazioni di soccorso in mare e garantendo allo stesso tempo l’assistenza su tutta la spiaggia”. Nelle giornate di maggior affluenza di villeggianti saranno operative anche due unità cinofile, i “bagnini” a quattro zampe che affiancheranno i “lifeguard”. I bagnini, ancora, avranno a disposizione mosconi, torrette di avvistamento, salvagenti, defibrillatori, mascherine certificate FFP2N139, occhialini in policarbonato, guanti, casco e giubbotto di sicurezza, bombole di ossigeno e cassetta medica.

“Il Comune di Termoli in dieci giorni ha dovuto recepire tutte le norme anti-Covid regionali e dell’Istituto Superiore di Sanità entrate in vigore i primi di giugno – ha concluso Roberti – impegnandosi a fondo per garantire una serena stagione balneare. A partire dal 12 giugno le spiagge termolesi potranno essere frequentate in tutta sicurezza”. L’assistenza ai bagnanti sarà garantita tutti in giorni della settimana da parte di personale già formato che saprà anche gestire le persone disabili che si recheranno sugli arenili. Per loro anche le sedie job indispensabili per giungere a riva e trascorrere la giornata al mare in serenità. (ANSA).



