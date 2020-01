(ANSA) – CAMPOBASSO, 30 DIC – “Le deleghe in Giunta vanno sicuramente riviste, va rivista la formazione della Giunta che potrebbe anche essere variata”. Lo ha detto il presidente della Regione Molise, Donato Toma (centrodestra) al termine della conferenza stampa per il consueto bilancio di fine anno.

“Potrebbe esserci una donna in Giunta, o tutte donne – ha spiegato – ma anche l’esatto contrario. Sulla composizione e sulle deleghe sto facendo una riflessione molto approfondita. La decisione – ha sottolineato il governatore – sarà solo l’esito della mia ‘meditazione'”. (ANSA).



