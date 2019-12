(ANSA) – CAMPOBASSO, 23 DIC – “Nella mia vita politica ho sempre sostenuto le battaglie dei cittadini e quella di oggi è stata una battaglia da vincere per il popolo molisano”. Così la consigliera regionale di centrodestra, Filomena Calenda, spiega “qual è il giusto significato da attribuire al mio atto politico” di ieri in Aula. “La mia votazione – osserva – non deve essere letta come un affondo alla maggioranza di cui ne sono componente, ma come una vicinanza alla collettività. Le azioni dei rappresentanti politici sono letture che spesso vanno interpretate a seconda di chi le legge, a volte in modo più chiaro, altre meno, ma tutte dovrebbero andare nella direzione del popolo molisano. Ho ascoltato le esigenze dei cittadini che non viaggiano con l’auto blu o con le automobili. Penso agli anziani, ai lavoratori e ai nostri giovani e per loro vorrei un futuro che non sia di affanno già di buon mattino per recarsi al lavoro o da un medico specialista. Spero che la maggioranza comprenda, ne sono certa, la mia votazione e tutti insieme – conclude – torniamo a fare politica, quella per la quale ci siamo candidati e in quella in cui crediamo”. (ANSA).



