(ANSA) – CAMPOBASSO, 23 MAG – Una troupe di ‘Passion Italy’, programma prodotto per la televisione pubblica americana, guidata dai rappresentanti del Comune e dal maestro dell’acciaio traforato Antonio Muccino, ha realizzato una serie di riprese in alcuni luoghi storici di Campobasso, tra i quali il Castello Monforte. ‘Passion Italy’ è un travel show che vuole far conoscere al pubblico americano l’Italia soprattutto attraverso le storie di artigiani, artisti e persone che con il loro operato rendono viva e riconoscibile la tradizione di un territorio. Il programma andrà in onda nei prossimi mesi su più di 200 stazioni dell’Apt, coprendo il 90% del territorio Usa ed è in via di distribuzione in altri Paesi.”Pur nelle difficoltà oggettive del momento – ha detto l’assessore alla Cultura, Paola Felice – la nostra città e il nostro territorio sono ancora fonte di forti attrattive per chi, a livello nazionale ed internazionale, cerca di coniugare la visita di un paesaggio incontaminato con le tradizioni storiche, culturali e artigianali che lo caratterizzano”. (ANSA).



