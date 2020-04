(ANSA) – FORNELLI, 30 APR – Un ‘investimento’ in chiave turistica per quando sarà possibile vedere da vicino le bellezze del territorio molisano. Il Comune di Fornelli (Isernia) ha aderito a ‘#consigliounborgo’, contest fotografico su Instagram che terminerà il 10 giugno. “Ognuno con il proprio account – spiega l’Amministrazione comunale – può postare un’immagine del paese”. A commento della foto dovrà essere descritta la motivazione per cui si raccomanda di visitare Fornelli, finendo la frase con ‘Consiglio il borgo di Fornelli perché….’.

L’iniziativa, lanciata dall’Associazione dei Borghi più belli di Italia di cui Fornelli fa parte, è stata accolta subito dal Comune che intende sfruttare la condivisione social per far ripartire il turismo post Covid-19 nel suo magnifico Borgo. In palio per i primi 3 autori classificati un cofanetto ‘Smartbox’ dei Borghi più Belli di Italia con pernottamento e attività esperenziale, valido per due persone. Le migliori foto verranno inoltre condivise anche sul canale Instagram dell’Associazione dei Borghi più belli di Italia. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram