(ANSA) – ISERNIA, 11 LUG – Esprimono soddisfazione per la creazione di un evento che possa rilanciare la stagione estiva nella fase 3 dell’emergenza Covid 19, la Regione Molise e la Provincia di Isernia, intervenuti alla conferenza stampa di presentazione di Mainarde in Vela che si è tenuta questa mattina nella sala consigliare della Provincia di Isernia.

La tre giorni di sport e natura, che si terrà dal 31 luglio al 2 agosto sul lago di Castel San Vincenzo (IS), “è un evento che può salvare la stagione gravemente compromessa dall’emergenza sanitaria”, dichiara l’assessore al Turismo della Regione Molise Vincenzo Cotugno. “Non si deve modificare nulla di questo territorio – prosegue durante la conferenza – abbiamo anzi l’onere di valorizzare la Valle del Volturno attraverso iniziative come queste. Auspichiamo che anche gli organizzatori di Mainarde in Vela partecipino al bando Turismo e Cultura per far diventare questo format un caposaldo per la valorizzazione territoriale”.

Il plauso del presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, va al coraggio dimostrato dagli organizzatori, Davide Gambardella e Donato Giannini, che hanno tradotto “un periodo di emergenza come in una grande opportunità”. “Questo evento è un punto di partenza – chiosa Ricci – Dopo l’evento del fine settimana a cavallo tra luglio ed agosto possiamo programmare il rilancio del territorio”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram