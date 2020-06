(ANSA) – CAMPOBASSO, 17 GIU – Dalla montagna al mare in poco più di un’ora di viaggio. Ad offrire questa possibilità è il Molise, territorio sconosciuto ai più, ma ricco di scenari ambientali unici, siti archeologici, monumenti storici e proposte gastronomiche che riportano il turista indietro nel tempo. La più giovane regione italiana va però vissuta in maniera ‘slow’, senza fretta, per apprezzarne al meglio i contenuti e le bellezze. Una interessante proposta, ‘E-state in Italia’, arriva dall’Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori (Unsic), che ha individuato 20 località tra le più caratteristiche. Sul portale web (https://unsic.it/news/e-state-in-italia/) è stata predisposta una directory con uno o più link di collegamento. “Questa offerta, che privilegia i siti promozionali locali – è spiegato in una nota – verrà diffusa attraverso buona parte dei tremila uffici locali e i relativi social, nonché delle strutture partner. Il tutto gratuitamente”.

Per quanto riguarda il Molise, oltre a Campobasso e Isernia, la scelta è ricaduta su: Agnone con focus sul museo della campana e le chiese, Bagnoli del Trigno, Campomarino, Capracotta, Casacalenda con focus sull’Oasi Lipu, Castel San Vincenzo con la cripta dell’Abate Epifanio, Castelpetroso con il santuario, Civitacampomarano e la sua street art, Fornelli, Frosolone con l’artigianato delle lame e il museo settoriale, Gambatesa con il castello, Guardialfiera con il lago e il ponte sommerso, Pescopennataro con il parco Abete Bianco, Pietrabbondante con il teatro italico, Pizzone con il museo dell’Orso, Santa Maria del Molise con la frazione di Sant’Angelo in Grotte, Scapoli con il museo della zampogna, Sepino con la zona archeologica di Altilia, Termoli e Venafro.



