(ANSA) – ROMA, 4 FEB – “Oggi ho ripreso le interlocuzioni con Unilever Italia. Abbiamo discusso sia delle proposte per salvaguardare i lavoratori, sia degli strumenti di supporto necessari a rendere strategici i quattro siti produttivi presenti in Italia”. Lo dichiara la Sottosegretaria dello Sviluppo Economico Alessandra Todde a margine di un incontro svolto oggi con Unilever Italia.

“Durante il confronto – continua la Todde – abbiamo discusso delle varie tematiche relative al sito industriale di Pozzilli, in Molise, e alle altre unità produttive della multinazionale presente in Italia. L’obiettivo, sia da parte del MiSE che da parte dell’azienda, è quello di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per salvaguardare l’occupazione e per rendere Unilever Italia strategica nel panorama europeo”. L’incontro è terminato con l’impegno da parte della Sottosegretaria a riconvocare le parti in tempi brevi, in modo da strutturare concretamente un percorso condiviso con tutti gli attori al tavolo.

“Lavoriamo, giorno dopo giorno, al fianco delle imprese e della ricerca per rilanciare l’Italia, trovando soluzioni a problemi che hanno radici molto profonde”, conclude la Todde.

“Lo scopo è di rimettere le aziende in condizione di tornare in piena attività e di crescere ancora, garantendo sviluppo e occupazione”.



