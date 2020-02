(ANSA) – CAMPOBASSO, 4 FEB – “La Unilever sta prendendo decisioni che vanno su quattro strade: una potrebbe essere quella della chiusura, le altre vanno in direzione della ristrutturazione, cessione e della terziarizzazione”. Lo ha detto il presidente della Regione, Donato Toma, nel suo intervento in Aula durante la seduta del Consiglio regionale di oggi. Il governatore ha poi aggiunto che, al momento, la multinazionale non ha preso alcuna decisione.

“L’azienda non ha deciso di chiudere – ha spiegato – ma ha confermato un processo di revisione del network europeo”. Toma ha anche parlato degli obiettivi dell’accordo sottoscritto nella tarda serata di ieri in Giunta regionale, non sottoscritto dai sindacati, illustrato nelle scorse ore attraverso una nota stampa di Palazzo Vitale. La Regione, comunque, non si tirerà indietro qualora “dovesse essere necessario un intervento”. (ANSA).



