(ANSA) – CAMPOBASSO, 29 FEB – Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha assegnato all’Università del Molise 400 posti per la partecipazione al quinto ciclo del Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, così ripartiti: 70 posti per la scuola dell’Infanzia, 130 per la Primaria, 100 per la secondaria di primo grado e 100 per la secondaria di Secondo grado. La procedura di iscrizione online alla selezione, fa sapere l’Unimol, si chiuderà alle 12 del prossimo 20 marzo. Il bando, con i relativi allegati e la normativa di riferimento, sono disponibili sulle pagine web della Segreteria studenti alla sezione ‘Formazione insegnanti’. (ANSA).



