(ANSA) – TERMOLI (CAMPOBASSO), 24 DIC – “Siamo già da tempo dentro un forte ridimensionamento in Fca a Termoli”. Lo denuncia con una conferenza stampa l’Unione sindacale di base (Usb) di Termoli che, contrariamente alle altre organizzazioni sindacali, considera “un grande bluff” la fusione tra Psa e Fca e sottolinea come nello stabilimento automobilistico di Termoli i lavoratori sono in forte diminuzione, ai minimi storici.

Stefania Fantauzzi dell’Usb stigmatizza la continua riduzione di dipendenti e, nel contempo, le richieste di straordinario durante le settimane di cassa integrazione. “Oltre ad aver rispedito al mittente i trasfertisti meno di due anni fa – dichiara la Fantauzzi – da settembre ad oggi contiamo diverse centinaia di dipendenti in meno. Quando si va in fabbrica si lavora tanto, addirittura chiedendo di venire in straordinario nelle stesse settimane in cui si fa anche la cassa integrazione; invece di favorire i part-time per ridistribuire il lavoro, bloccano il rinnovo di quelli già esistenti per le mamme”.

(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram