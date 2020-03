(ANSA) – CERRO AL VOLTURNO (ISERNIA), 14 mar – Un piccolo comune molisano esorcizza la paura del Coronavirus e inaugura la prima tivù a ‘circuito paesano’ chiamandola: ‘Zona Rossa Web Tv’ Cerro al Volturno (Isernia). Così il limite, rosso appunto e necessario per evitare il contagio, diventa l’opportunità di stare insieme, virtualmente, e riscoprire usi e costumi dell’identità cerrese che rischia di scomparire. Le trasmissioni iniziano oggi sulla pagina Facebook del Comune: ‘Cerro Informa’ e proseguiranno sino alla fine dell’emergenza.

Il palinsesto, ancha in dialetto, prevede diversi momenti: Fiabe per i bambini, Arte, Cultura, Tempo Libero, Salute, Medicina, approfondimenti tematici di attualità, momenti ludici, piccoli laboratori, momenti didattici fede e preghiera, Calcio, Benessere. Non mancheranno spazi dedicati alla formazione e all’educazione civica con l’ausilio dell’Istituto Comprensivo di Colli a Volturno (Isernia). Della redazione fanno parte tutte le famiglie del paese che conta circa 1200 abitanti.



