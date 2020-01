(ANSA) – TORINO, 29 GEN – Un incendio è scoppiato oggi a Germagnano, nelle Valli di Lanzo. Le fiamme hanno coinvolto una casa in via Celso Miglietti, dei garage e alcuni depositi. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Le cause dell’incendio non sono ancora note. Ma, a quanto si apprende da una prima ricostruzione dei carabinieri che indagano sull’accaduto, sembra che un residente abbia bruciato alcuni rifiuti in un bidone e poi si sia allontanato credendo che il fuoco fosse spento.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram