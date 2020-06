(ANSA) – TORINO, 15 GIU – La Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino ha ricordato il maggiore Giuseppe La Rosa. Caduto in Afghanistan nel 2013, alla Medaglia d’Oro al Valor Militare è dedicato un monumento nel piazzale dell’alza bandiera, di fronte al quale si è tenuta oggi una breve ma significativa cerimonia.

Alla presenza del labaro della Associazione Nazionale Bersaglieri della Regione Piemonte, il generale Antonio Pennino, Comandante del Reparto Corsi, ha ricordato il sacrificio del maggiore La Rosa “per i suoi uomini e il suo Paese”. Un eroe moderno che, col suo esempio, tiene vivo il ricordo dei valori del generale Alessandro La Marmora, fondatore del Corpo dei bersaglieri. In servizio con il 3/o Reggimento Bersaglieri della Brigata Sassari in Afghanistan, La Rosa venne ucciso da un ordigno lanciato dai talebani all’interno del Lince sul quale viaggiava.

Il monumento dedicato al maggiore, e inaugurato nel 2016, è frutto della generosità di associazioni d’Arma, tra cui l’Associazione Nazionale Bersaglieri del Piemonte, istituzioni e privati cittadini. (ANSA).



