(ANSA) – TORINO, 24 GIU – “Il movimento deve puntare su certi temi, mobilità sostenibile, tutela dell’ambiente, innovazione, ridisegno del welfare. Il tema è cosa vogliamo fare e chi vuole fare quelle e cose con noi e io a Torino vedo onestamente un Pd che sui temi della mobilità, Ztl, dell’ambiente è molto vicino alle posizioni di destra”. Così, ai microfoni di ‘CentoCittà’ di Radio Rai, la sindaca Chiara Appenino ha risposto su una possibile alleanza a livello territoriale con la sinistra sul modello di quella nazionale in vista del voto del 2021.

“Capiamo cosa vogliamo fare per il nostro Paese, le nostre città – ha aggiunto – poi attorno ai temi si costruisce un percorso per attuare quei programmi. Per quanto mi riguarda spero che questo Governo vada avanti, per come e’ stato formato e perché ritengo che il Presidente del Consiglio stia facendo un ottimo lavoro. A livello territoriale – ha concluso – ci sono sensibilità molto diverse, quindi è difficile immaginare”.

(ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram