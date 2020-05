(ANSA) – TORINO, 28 MAG – Nuova giornata di allenamenti per la Juventus, al quartier generale della Continassa, agli ordini di Maurizio Sarri. Il tecnico ha diretto i lavori, che si sono equamente suddivisi tra esercizi sulla parte atletica e sulla parte tecnica. L’osservato speciale resta sempre Cristiano Ronaldo, che continua con le sedute personalizzate. Sempre con il sorriso.

Se due giorni si era fatto immortalare mentre giocava a basket con i piedi, oggi l’attaccante portoghese ha sfidato il terzo portiere, Carlo Pinsoglio. Una mini-gara di tiri in porta, come testimoniato dalle fotografie postate sui social dal club bianconero, contro l’estremo difensore. Il fenomeno portoghese cerca la forma migliore, aumentando i carichi di lavoro di giorno in giorno e trovando sempre nuovi modi per allenarsi.

Programma personalizzato anche per Giorgio Chiellini, ormai sulla via della guarigione dopo il brutto infortunio di inizio stagione e già rientrato in gruppo prima dello stop per Coronavirus, e per Merih Demiral, il quale ha già ripreso i lavori sul campo e per il quale lo staff medico sta procedendo con un reinserimento graduale. (ANSA).



