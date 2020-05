(ANSA) – TORINO, 04 MAG – Cristiano Ronaldo è tornato a Torino: dopo quasi due mesi di isolamento a Madeira, il campione portoghese è rientrato sotto la Mole. Il suo jet privato è atterrato a Caselle intorno alle 22.30. Già da domani io campione portoghese seguirà il protocollo sanitario previsto per chi rientra dall’estero per l’emergenza coronavirus per poi cominciare ad allenarsi alla Continassa. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram