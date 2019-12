(ANSA) – TORINO, 31 DIC – Ultimo allenamento dell’anno per la Juventus, che ha lavorato alla Continassa in vista della ripresa del campionato. Lavoro atletico e partitella agli ordini di Maurizio Sarri, che contro il Cagliari deve sostituire lo squalificato Bentancur. Rabiot è in vantaggio su Emre Can.

Quello del centrocampo non è però l’unico dubbio da sciogliere. Sarri deve anche decidere se confermare il tridente Dybala-Higuain-Ronaldo, oppure inserire un trequartista, come Bernardeschi o Ramsey, mentre in difesa c’è attesa per capire chi tra De Ligt e Demiral affiancherà Bonucci.

Ancora assente Douglas Costa, che raggiungerà nel pomeriggio la Continassa.

Sul suo sito web, intanto, la Juventus ufficializza l’addio di Mario Mandzukic, passato all’Al-Duhail, che ringrazia dopo “quattro stagioni vissute da protagonista, con tanti gol bellissimi e decisivi”. In bianconero l’attaccante ha vinto quattro scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe Italiane.

“Grazie per questi fantastici anni, Marione – scrive la Juve – E in bocca al lupo!”. (ANSA).



