(ANSA) – ROMA, 09 MAG – “La partita di Champions contro la Juventus è confermata per il 7 agosto, a Torino e a porte chiuse”. Lo ha detto, in un’intervista a RTL, il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, la cui squadra andrà all’andata (26 febbraio) di questa sfida degli ottavi di finale si è imposta per 1-0.

“Se il nostro ricorso per cancellare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo – ha aggiunto Aulas, le cui parole vengono riportate anche dal sito di ‘L’Equipe’ -, è inevitabile che noi dell’Olympique e il Psg saremo massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo”. (ANSA).



