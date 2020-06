(ANSA) – TORINO, 13 GIU – Un ciclo di 3 webinar per indirizzare le cantine vitivinicole e gli operatori della ristorazione e delle strutture ricettive nella pianificazione per la ripartenza del turismo. E’ l’iniziativa, dal titolo ‘Il Nuovo Enoturismo: istruzioni per l’uso’, messa in campo lunedì 15, martedì 16 e giovedì 18 giugno dal Consorzio Tutela del Gavi docg.

“Il turismo enogastronomico si presenta come l’esperienza da cui ripartire – spiega Roberto Ghio, presidente del Consorzio Tutela del Gavi – Si integrano infatti due dei settori di riferimento della nostra economia, quello vinicolo-agroalimentare e quello turistico, che hanno perso fatturato a causa del lockdown internazionale. Si tratta di una opportunità per gli operatori economici di entrambi i comparti e l’occasioni per viaggiatori piemontesi e delle regioni vicine, di esperienze all’aperto, sostenibili e in piena sicurezza” L’enoturismo sarà ‘il turismo della ripartenza’ e allo stesso tempo ‘il turismo della riscoperta'”, aggiunge Francesco Moneta, ideatore della piattaforma ‘Il Nuovo Enoturismo’ creata per offrire servizi formativi e di comunicazione a produttori, consorzi di tutela del vino e operatori dell’accoglienza.

La partecipazione ai webinar, gratuita, è riservata agli Operatori degli 11 comuni della Denominazione del Gavi. (ANSA).



