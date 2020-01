(ANSA) – ROMA, 22 GEN – La Juventus si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia battendo la Roma per 3-1 nella partita valida per i quarti di finale giocata all’Allianz Stadium. In semifinale i bianconeri affronteranno la vincente del confronto tra Milan e Torino. Queste le reti: nel pt 26′ Cristiano Ronaldo, 38′ Bentancur, 47′ Bonucci; nel st 5′ Buffon (autorete) (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram