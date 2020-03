(ANSA) – TORINO, 22 MAR – Con i 17 decessi comunicati questa sera dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte sale a 300 il numero delle vittime positive al test del Coronavirus, 45 nella sola giornata di oggi. Ma sta crescendo il numero delle persone guarite: quelle di oggi sono 4, un intero nucleo familiare del Novarese e un uomo della provincia i Torino. In totale, i guariti in PIemonte sono 14.

Il dato complessivo dei positivi al “Coronavirus Covid-19” in Piemonte è di 454, le persone ricoverate in terapia intensiva sono 330, in altri reparti 2.071.

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 12.869, di cui 7.729 risultati negativi. (ANSA).



