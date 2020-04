(ANSA) – ALESSANDRIA, 22 APR – Anche la Procura di Alessandria accende un faro sui decessi per coronavirus nelle Rsa della provincia. Il procuratore Enrico Cieri ha disposto una ricognizione dei carabinieri del Nas per valutare come siano stati trattati gli ospiti affetti da Covid-19 e quali prescrizioni di carattere sanitario siano state adottate dalle strutture per anziani.

“Il fenomeno è certamente minore nel circondario alessandrino rispetto ad altri territori – sostiene il procuratore Cieri – ma noi guardiamo ai fatti”. Al momento non risultano procedimenti penali aperti né denunce di parenti e famigliari degli anziani.

Alcuni esposti sono stati invece presentati dal sindacato Fiadel Sp, che chiede controlli a tappeto nelle Rsa. (ANSA).



