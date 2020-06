(ANSA) – TORINO, 19 GIU – Accertamenti dei carabinieri nella Rsa della Madonna del Pozzo, a San Salvatore Monferrato, nuovo focolaio di coronavirus con 13 casi accertati tra ospiti e operatori socio sanitari. Militari del Comando provinciale e dei Nas di Alessandria hanno trascorso l’intero pomeriggio nella struttura per ascoltare medici e responsabili. Ascoltate anche le testimonianze di sei pazienti.

“La situazione è in evoluzione e, rispetto a ieri, si starebbe aggravando”, afferma all’ANSA Enrico Beccaria, sindaco di San Salvatore Monferrato, circa 4.300 abitanti in provincia di Alessandria. Il primo cittadino si dice “preoccupato” per il nuovo focolaio. “Stiamo attendendo l’esito dei tamponi a cui sono stati sottoposti gli operatori socio sanitari”, afferma precisando che la struttura “non è comunale, ma fa riferimento alla Opera Diocesana Assistenza”. I casi di positività al virus sarebbero tredici, tre in più rispetto a quelli segnalati ieri.

Per tre di questi si sarebbe reso necessario il ricovero in ospedale a Casale Monferrato (Alessandria). “La struttura si era preservata – ricorda il sindaco Beccaria – chiudendo alle visite lo scorso 23 febbraio. Non so che cosa possa essere accaduto.

Voglio solo sperare che il contagio non interessi la popolazione, sarebbe un disastro…”. (ANSA).



