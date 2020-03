(ANSA) – TORINO, 11 MAR – “Ringraziamo il Governo per aver ascoltato la nostra profonda preoccupazione e per aver accolto la proposta di misure più rigide e severe, così come chiesto anche dalla nostra Regione”. Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, commenta così le nuove restrizioni annunciare dal premier Conte per far fronte all’emergenza coronavirus. “Il Piemonte farà la sua parte, insieme al resto d’Italia – sottolinea – Ma di fronte a un sacrificio così grande, adesso serve da parte di tutte le istituzioni, italiane ed europee, un sostegno economico immediato e altrettanto grande”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram