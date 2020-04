(ANSA) – TORINO, 18 APR – “Sto bene, molto meglio, anche perché da quando sono stato contagiato con la mia ragazza è passato molto tempo”. Paulo Dybala torna a parlare delle sue condizioni di salute ai microfoni di Tyc Sports.

“Adesso non si può fare niente qui, restiamo in casa perché in Italia non si può ancora uscire. Ci divertiamo, troviamo cose da fare. E ci alleniamo sempre”, aggiunge la Joya, che ha anche raccontato il progetto Champlay, il torneo di calcio alla PlayStation che ha organizzato e che ormai è alle porte: “Abbiamo un gruppo in cui abbiamo iniziato a prenderci in giro.

E’ una situazione molto competitiva: il Chicharito Hernandez è molto forte, ma siamo qui per divertirci”, dice Dybala, il “capitano” della competizione alla quale parteciperanno, tra gli altri, anche il Kun Aguero, James Rodriguez e Leo Messi. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram