La mamma di Piero Chiambretti, la signora Felicita, non ce l’ha fatta. E’ morta questa sera all’ospedale Mauriziano di Torino, dove era ricoverata da circa una settimana perché positiva al coronavirus. Lo si apprende da fonti ospedaliere. Aveva 83 anni. Tra i primi messaggi social di cordoglio per la scomparsa della mamma di Piero Chiambretti c’è quello, su Twitter di Vladimir Luxuria. “La mamma di @PChiambretti non ce l’ha fatta, le mie più sentite condoglianze”, è il suo post con l’aggiunta dell’emoticon del pianto.

