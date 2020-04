(ANSA) – TORINO, 19 APR – Fa discutere sui social la festa della famiglia Bonucci per il compleanno di nonno Dino. “Ma voi abitate tutti assieme oppure ve ne siete fregati dei divieti di spostamento ed assembramento?”, è uno dei tanti commenti ricevuti dalla moglie del calciatore della Juventus, Martina. E’ stata lei a postare su Instagram la foto incriminata. “Che poi, Corona, cosa hai cambiato delle cose che nulla può cambiare? #happybirthday #nonnodino”, si legge nel post che ha scatenato le critiche.

“Beati voi ricchi che vi potete anche incontrare”, è uno dei commenti. “Stare a casa vuol dire ognuno a casa sua, non ognuno nel proprio isolato…diciamo che a voi piace farvi le regole a vostro piacimento”, aggiunge un altro.

La replica della signora Bonucci non si è fatta attendere.

“Dal 7 marzo ho messo piede fuori casa 2 giorni fa per la prima e unica volta. Mi portano spesa a casa. Abbiamo usato un Glovo per la torta, regalato un disegno incorniciato con una vecchia cornice che avevamo a casa. I miei attraversano una scala interna per venire da me. Sono chiusi come me dal 7 marzo – scrive Martina Bonucci – Fatemi un favore criticate tutto, soldi, casa, marito, me in prima persona, ma non il senso civile e di responsabilità. Abbiamo donato e continuiamo ad adoperarci come possiamo per fronteggiare questa situazione. State facendo una polemica sterile a mio avviso. Se siete arrabbiati con il mondo vi capisco, ma non ci risolverà la vita tanta inutile polemica”. (ANSA).



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram