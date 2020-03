(ANSA) – TORINO, 14 MAR – Il sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed ha presentato questa sera un esposto all’Ispettorato del lavoro e alla Procura della Repubblica nel quale lamenta “la persistente grave carenza di dispositivi di protezione” , in particolare di mascherine. Obiettivo dell’iniziativa, spiega il sindacato, quello di fare in modo che “le autorità vigilino sulla tutela della salute degli operatori sanitari”.

“Ad oggi abbiamo contato oltre 50 medici infetti, almeno 6 ricoverati e 3 intubati in rianimazione – osserva il sindacato dei medici ospedalieri -. Ma i numeri crescono ogni giorno. Chi rimarrà a curare la popolazione ? Un professionista contagiato può essere vettore di infezione e diffondere il COVID-19 tra i pazienti”. (ANSA).



