(ANSA) – TORINO, 29 FEB – La Juventus ha preso atto della decisione di spostare la sfida scudetto al 13 maggio a poche ore dall’allenamento di rifinitura e non aggiunge considerazioni ricordando le parole pronunciate nei giorni scorsi da Andrea Agnelli. In un’intervista a Radio 24, il presidente del club bianconero aveva sottolineato che qualunque decisione fosse presa, a cominciare dalla partita a porte chiuse, “è importante che sia a tutela della salute pubblica, in questo momento la priorità” (ANSA).



