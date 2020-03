(ANSA) – TORINO, 15 MAR – Il Governo inserisca la Metro 2 di Torino tra le opere prioritarie previste dal provvedimento speciale, il decreto Modello Genova, che Palazzo Chigi ha intenzione di varare per fronteggiare la crisi del sistema economico nazionale conseguente all’emergenza Coronavirus. E’ la richiesta della sindaca Chiara Appendino e dei capigruppo di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio comunale del capoluogo piemontese.

“Lo snellimento procedurale e la concessione di risorse aggiuntive per accelerare l’avvio e la conduzione dei lavori dell’opera, per la cui realizzazione sono già state stanziate risorse, oltre a cambiare il volto della città potenziando il sistema dei trasporti urbani, aumentandone l’efficacia e il livello di sostenibilità economica e ambientale, risulterà essenziale per creare le condizioni affinché Torino possa ripartire”, è l’appello bipartisan dell’amministrazione comunale di Torino. “Se per il rilancio economico della città e della sua area metropolitana, la realizzazione della Metro 2 risultava già strategica prima d’ora, una volta usciti dall’attuale contesto emergenziale sarà fondamentale”. (ANSA).



